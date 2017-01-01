Теракт у Стамбулі: ідентифіковані 35 загиблих, 24 з них - іноземці

Як передає Європейська правда, станом на вечір 1 січня було ідентифіковано 35 з 39 загиблих. Серед 39 загиблих було 25 чоловіків та 14 жінок, повідомили в поліції.

Одинадцять з упізнаних є громадянами Туреччини, їх вже тіла передали родичам. 24 з упізнаних загиблих виявилися іноземцями.

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Серед іноземців найбільше – семеро – були громадянами Саудівської Аравії, також, за даними Hurriet, серед загиблих громадяни Канади, Бельгії, Тунису, Індії, Сирії, Ізраїлю та Лівану.

Reuters уточнює, що серед загиблих була також громадянка Франції, яка мала також підданство Тунису.

Особі ще 4 жертв теракту встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч озброєний грабіжник відкрив вогонь в нічному клубі Reіna в історичному районі Стамбула Ортакей, де перебувало понад 500 осіб. За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронців на вході. В результаті атаки 39 осіб загинуло і 69 отримали поранення. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Посольство України в Туреччині повідомило, що в даний час українців серед упізнаних тіл жертв немає.