Сенатор Грем про плани на 2017 рік: Путін має знати, що з нас досить

Про це сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив під час візиту до Грузії, яку він відвідав після України разом з колегами від Республіканської партії Джоном Маккейном і від Демократичної партії Емі Клобушар, повідомляє "Радіо Свобода".

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"2017 рік буде роком більшої американської військової підтримки, більшої торгівлі, більшої економічної інтеграції й більшої відсічі Росії за агресію, причому, не тільки тут, а й у всьому світі, більше санкцій. Зараз настав час, аби президент Росії Володимир Путін знав, що з нас досить!", - сказав Грем.

У свою чергу Маккейн звинуватив Росію в агресії проти США. За його словами, це підтверджують усі американські розвідувальні агентства.

"Ми працюватимемо в Конгресі, аби ввести більш жорсткі санкції (проти Росії) для запобігання подальших нападів на Сполучені Штати Америки, і будемо працювати на двопартійній основі для досягнення цієї мети. Ми хочемо працювати з обраним президентом Дональдом Трампом, але у нас є свої обов'язки як у законодавців для вироблення відповіді на напади на Сполучені Штати Америки", - наголосив Маккейн.

Під час візиту до Грузії сенатори побували, зокрема, на де-факто кордоні самопроголошеної республіки Південна Осетія. У Цхінвалі цей кордон називають "державним", а в Тбілісі "адміністративним".

Маккейн демонстративно потиснув руку селянинові, який перебував з іншого боку розподільчої прикордонної лінії. Назвавши дії Росії в Південній Осетії і Абхазії "окупацією і агресією з боку Росії", сенатор висловився за посилення санкцій проти Москви.

Його однопартієць Грем зазначив, що санкції мають відчутно зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, Маккейн, Грем і Клобушар 30-31 грудня здійснили візит до України, зокрема, відвідали разом з президентом Петром Порошенком командний пункт сил АТО в районі Широкиного під Маріуполем.