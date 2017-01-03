ЗМІ анонсували завершення походу злощасного "Адмірала Кузнєцова" до Середземного моря

Про це у вівторок повідомило інформоване джерело, передає "Интерфакс".

"Очікується, що в січні "Адмірал Кузнєцов" і "Петро Великий" завершать дальній похід й підуть до рідних берегів", - сказав співрозмовник агентства.

29 грудня 2016 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що на тлі нового перемир'я в Сирії створені можливості для скорочення російського угруповання військ у цій країні.

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Як зазначають військові експерти, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус найбільш проблемного корабля флоту РФ - силова установка корабля швидко перестала відповідати вимогам.

Так, у ході першої бойової служби ще взимку 1995 - навесні 1996 року через незадовільний стан головної енергетичної установки авіаносець кілька разів втрачав хід й не міг розвивати повну швидкість.

Численні ремонти - у 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 роках - не могли виправити ситуацію в основному через недостатнє фінансування, якого не вистачало на проведення всіх необхідних робіт.

Починаючи з 2010 року, в РФ серйозно заговорили про необхідність модернізації «Кузнєцова», яка включала б середній ремонт корабля із заміною низки систем.

Спочатку ремонт планувалося почати у 2012 році і завершити в 2017-му, але зробити це вчасно завадив дефіцит потужностей. Головною проблемою «Кузнєцова» залишається його енергетична установка, що в основному підтримується в робочому стані за рахунок «канібалізації».

Недооцінювати проблему неможливо - авіаносці досить вимогливі до можливостей своїх ходових систем та швидкості ходу, яка повинна полегшувати підйом літаків з повною злітною масою, забезпечуючи додаткові 50-60 кілометрів на годину до власної злітної швидкості літального апарата.