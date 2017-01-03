Політолог оцінив ймовірність відходу Путіна від влади у Росії

Про це розповів російський політолог Валерій Соловей в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Зараз Володимир Путін збирається балотуватися, але є обставини, які не під силу перебороти навіть йому, і якщо ці обставини виявляться, то він на вибори не піде, піде інша людина", - вважає він.

Читайте такожРосійський політолог оцінив ймовірність палацового перевороту в Кремлі

За словами політолога, плани президента Путіна будуть зрозумілі на межі літа – осені 2017 року.

"Тим більше, він виглядає людиною, яка стомилася від влади і обтяжена нею, – це було помітно навіть на прес-конференції. Це не означає, звичайно, його готовність відмовитися від влади, але те, що він переймається її публічно-ритуальною стороною, мені здається очевидним. У нього викликає роздратування необхідність таких ритуалів", - переконаний Соловей.