Чубаров прогнозує відхід Путіна: не досидить всі ці терміни, які він собі запланував

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Обозреватель".

"Я виходжу з того, що Путін не досидить всі ці терміни, які він собі заздалегідь запланував. Його відхід відбудеться набагато раніше, ніж він сам цього бажав. А ось поведінка тих, хто прийде після нього, буде обумовлена безліччю чинників", — пояснив він.

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Чубаров вважає, що подальший вектор розвитку Росії буде залежати від ситуації, яка складеться у країні в момент відходу нинішнього президента.

Глава Меджлісу висловив сподівання, що ті політики, які прийдуть на зміну Путіну, усвідомлюватимуть необхідність створення нової Росії, якій сусіди довірятимуть. "А цього не можна буде досягти без повернення Криму Україні", — сказав він.

Раніше президент Росії Володимир Путін розповів про те, яким повинен бути наступний глава РФ. На його думку, майбутній лідер повинен бути досить молодою людиною, але зрілою.