На Філіппінах скоєно напад на в'язницю, втекли понад 150 ув'язнених

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що атаку почали бойовики, однак влада підозрює, що вони пов'язані з ісламістськими сепаратистськими угрупованнями.

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Близько 100 озброєних людей увірвалися в тюрму і взяли участь в перестрілці з охороною, охоронець і шість втікачів були вбиті.

Філіппінські військові і поліція почали переслідування ув'язнених, які втікли. За словами наглядача в'язниці, він вважає, що напад скоєно, щоб звільнити ряд ісламістських повстанців, які перебували у в'язниці.

Раніше у в'язниці міста Манаус, столиці бразильського штату Амазонас, стався бунт, унаслідок якого було вбито, за різними даними, 50-80 осіб.