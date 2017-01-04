На Філіппінах скоєно напад на в'язницю, втекли понад 150 ув'язнених
14:43, 04 січня 2017Світ
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Унаслідок нападу бойовиків на розташовану в місті Кідапаван в'язницю втекли близько 150 ув'язнених.
Філіппінські військові і поліція почали переслідування втікачів
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що атаку почали бойовики, однак влада підозрює, що вони пов'язані з ісламістськими сепаратистськими угрупованнями.
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Близько 100 озброєних людей увірвалися в тюрму і взяли участь в перестрілці з охороною, охоронець і шість втікачів були вбиті.
Філіппінські військові і поліція почали переслідування ув'язнених, які втікли. За словами наглядача в'язниці, він вважає, що напад скоєно, щоб звільнити ряд ісламістських повстанців, які перебували у в'язниці.
Раніше у в'язниці міста Манаус, столиці бразильського штату Амазонас, стався бунт, унаслідок якого було вбито, за різними даними, 50-80 осіб.
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