На Філіппінах скоєно напад на в'язницю, втекли понад 150 ув'язнених

14:43, 04 січня 2017
Світ
181 0

Унаслідок нападу бойовиків на розташовану в місті Кідапаван в'язницю втекли близько 150 ув'язнених.

Філіппінські військові і поліція почали переслідування втікачів ув'язнених

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що атаку почали бойовики, однак влада підозрює, що вони пов'язані з ісламістськими сепаратистськими угрупованнями.

Читайте такожБойовики "Ісламської держави" підірвали в'язницю в Пальмірі

Близько 100 озброєних людей увірвалися в тюрму і взяли участь в перестрілці з охороною, охоронець і шість втікачів були вбиті.

Філіппінські військові і поліція почали переслідування ув'язнених, які втікли. За словами наглядача в'язниці, він вважає, що напад скоєно, щоб звільнити ряд ісламістських повстанців, які перебували у в'язниці.

Раніше у в'язниці міста Манаус, столиці бразильського штату Амазонас, стався бунт, унаслідок якого було вбито, за різними даними, 50-80 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #тюрма#втеча