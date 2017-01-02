Тюремний бунт у Бразилії: понад 50 людей убито

Заворушення у в'язниці спалахнули через війну між ворогуючими бандами, що контролюють торгівлю наркотиками в джунглях Амазонки, повідомляє ВВС Росія. Начальник в'язниці штату Амазонас Педро Флоренсіос розповів журналістам про 60 загиблих в результаті бунту, проте число жертв уточнюється.

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Влада продовжує перераховувати ув'язнених, щоб визначити точну кількість жертв, а також кількість утікачів, додав начальник в'язниці.

Заворушення почалися в неділю ввечері. В'язницю вдалося взяти під контроль близько сьомої ранку в понеділок.

Міська газета Манауса Em Tempo, тим часом, повідомляє про 80 вбитих.

За даними газети, обезголовлені тіла кількох загиблих викинули через стіну в'язниці. На сайті Em Tempo розміщено відео, на якому відображені десятки закривавлених і покалічених тіл, що лежать на тюремній підлозі.

Видання зазначає, що міжнародні правозахисні організації різко критикують пенітенціарну систему Бразилії через переповненість в'язниць і часті заворушення.

Бразилія займає четверте місце в світі за кількістю ув'язнених після США, Китаю і Росії. Всього у в'язницях країни знаходяться близько 600 тисяч людей. Багато в'язниць фактично контролюються злочинними угрупованнями.

Як повідомив на прес-конференції голова служби безпеки штату Амазонас Серхіо Фонтес, число загиблих може збільшитися.

У жовтні в результаті зіткнень між двома злочинними угрупованнями у в'язниці міста Боа-Віста на півночі країни загинули не менше 25 ув'язнених. З них семеро були обезголовлені, ще шістьох спалили живцем.

Повідомляється також, що теперішні заворушення - найбільші за кількістю жертв за останні роки.

Найкривавіший в історії сучасної Бразилії тюремний бунт відбувся у 1992 році у в'язниці Карандиру в штаті Сан-Паулу. На той момент це була одна з найбільших в'язниць в Південній Америці - там містилося близько 10 тисяч осіб. Бунт забрав життя 111 ув'язнених. Майже всіх убили поліцейські.