Після інавгурації Трамп вимагатиме реформування ООН

Про це заявив спікер Трампа Шон Спайсер, повідомляє Радіо Свобода.

Спікер пояснив, що таким чином майбутній глава Білого дому має намір зробити організацію більш "ефективною та дієвою".

Спайсер підкреслив, що Трамп буде працювати зі своєю зовнішньополітичною командою, щоб "переконатися, що Сполучені Штати, які забезпечують значну частину бюджету ООН, вимагають реформ і змін, щоб долари з наших податків використовувалися ефективно".

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Сполучені Штати є найбільшим донором ООН, надаючи 22% від суми 5,4 мільярда доларів основного бюджету і 28% бюджету миротворчих операцій ООН, який становить 7,9 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2016 року Трамп назвав ООН "клубом для спілкування і хорошого проведення часу".

За словами Трампа, в ООН існує величезний потенціал, який вона не використовує. На його думку, без реформування діяльності ООН стане марною тратою часу і грошей.