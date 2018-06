Трамп назвав ООН клубом для розмов і гарного проведення часу

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"ООН має великий потенціал, проте зараз вона є просто клубом для людей, де збираються, розмовляють і гарно проводять час. Як сумно!", - сказано в повідомленні.

Читайте такожРБ ООН вперше прийняв резолюцію про незаконність ізраїльських поселень, США утрималися

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!