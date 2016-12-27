Трамп назвав ООН клубом для розмов і гарного проведення часу
02:14, 27 грудня 2016Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп назвав Організацію Об'єднаних Націй клубом для гарного проведення часу.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"ООН має великий потенціал, проте зараз вона є просто клубом для людей, де збираються, розмовляють і гарно проводять час. Як сумно!", - сказано в повідомленні.
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The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016
Як повідомляв УНІАН раніше, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після його вступу на посаду глави держави, відносини ООН і США зміняться. При цьому Трамп не уточнив, про які саме зміни йдеться.
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