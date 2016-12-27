Трамп назвав ООН клубом для розмов і гарного проведення часу

02:14, 27 грудня 2016
Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп назвав Організацію Об'єднаних Націй клубом для гарного проведення часу.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"ООН має великий потенціал, проте зараз вона є просто клубом для людей, де збираються, розмовляють і гарно проводять час. Як сумно!", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після його вступу на посаду глави держави, відносини ООН і США зміняться. При цьому Трамп не уточнив, про які саме зміни йдеться.

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Теги: #ООН#Трамп