Трамп назвав ООН клубом для розмов і гарного проведення часу

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"ООН має великий потенціал, проте зараз вона є просто клубом для людей, де збираються, розмовляють і гарно проводять час. Як сумно!", - сказано в повідомленні.

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The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після його вступу на посаду глави держави, відносини ООН і США зміняться. При цьому Трамп не уточнив, про які саме зміни йдеться.