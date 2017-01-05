У турецькому Ізмірі прогримів вибух біля суду (відео)
Вибух стався біля входу в суд, через який до приміщення заходять судді та прокурори.
У турецькому місті Ізмір прогримів вибух. Про це повідомляє телеканал CNN Turk.
Зазначається, що вибух стався поблизу приміщення суду. На місці вибуху горить автомобіль, наразі туди їдуть карети «швидкої».
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Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.
İzmir'deki patlamada ilk belirlemelere göre 3 yaralı var https://t.co/KonODIgn5wpic.twitter.com/YPYQTaH7Jc— CNN Türk (@cnnturk) 5 января 2017 г.
Пізніше турецькі ЗМІ повідомили, що поліція ліквідувала двох терористів, які влаштували вибух біля будівлі суду. Наразі турецькі правоохоронці розшукують третього терориста.
При цьому зазначається, що в результаті вибуху постраждали 11 осіб.
У той же час видання Anadolu повідомляє про 7 поранених, серед них - 2 поліцейських.
Вибух стався біля входу в суд, через який до приміщення заходять судді та прокурори.
Як повідомляв УНІАН, у турецькому місті Ізмір через напад на нічний клуб у Стамбулі затримали близько 40 осіб.
Стверджується, що ці особи мають відношення до "Ісламської держави" та нібито пов'язані з розстрілом людей у нічному клубі Reina, який розташований у Стамбулі. Вони були затримані 4 січня у Егейському регіоні Туреччини. Серед затриманих двадцятеро дітей - дев'ять хлопчиків та 11 дівчат, які походять в основному зі Східного Туркестану, Дагестану та Киргизстану.