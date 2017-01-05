У турецькому Ізмірі прогримів вибух біля суду (відео)

У турецькому місті Ізмір прогримів вибух. Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

Зазначається, що вибух стався поблизу приміщення суду. На місці вибуху горить автомобіль, наразі туди їдуть карети «швидкої».

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Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомили, що поліція ліквідувала двох терористів, які влаштували вибух біля будівлі суду. Наразі турецькі правоохоронці розшукують третього терориста.

При цьому зазначається, що в результаті вибуху постраждали 11 осіб.

У той же час видання Anadolu повідомляє про 7 поранених, серед них - 2 поліцейських.

Вибух стався біля входу в суд, через який до приміщення заходять судді та прокурори.

Як повідомляв УНІАН, у турецькому місті Ізмір через напад на нічний клуб у Стамбулі затримали близько 40 осіб.

Стверджується, що ці особи мають відношення до "Ісламської держави" та нібито пов'язані з розстрілом людей у нічному клубі Reina, який розташований у Стамбулі. Вони були затримані 4 січня у Егейському регіоні Туреччини. Серед затриманих двадцятеро дітей - дев'ять хлопчиків та 11 дівчат, які походять в основному зі Східного Туркестану, Дагестану та Киргизстану.