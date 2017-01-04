У турецькому Ізмірі через напад на нічний клуб у Стамбулі затримали близько 40 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Hürriyet Daily News з посиланням на інформаційне агентство Doğan.

Стверджується, що ці особи мають відношення до "Ісламської держави" та нібито пов'язані з розстрілом людей у нічному клубі Reina, який розташований у Стамбулі. Вони були затримані 4 січня у Егейському регіоні Туреччини.

Серед затриманих двадцятеро дітей - дев'ять хлопчиків та 11 дівчат, які походять в основному зі Східного Туркестану, Дагестану та Киргизстану.

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Раніше поліція затримала 27 осіб, в тому числі членів трьох родин у районі Ізміра Буджа, які нібито пов'язані з нападником на нічний клуб.

Поліцейські підрозділи спочатку провели пошукові операції за декількома адресами у центрально-анатолійській провінції Конья, щоб затримати підозрювані родини, але не знайшли жодну особу за цими адресами.

Особи, які причетні до нападу, за повідомленнями, втекли до району Буджа в Ізмірі 15 днів тому.

Як повідомляв УНІАН, останній теракт у Туреччині стався у Стамбулі в новорічну ніч. Внаслідок стрілянини у нічному клубі Reina загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

ЄС, США і НАТО різко засудили напад на нічний клуб.