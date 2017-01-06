Бунт у в'язниці на півночі Бразилії: 33 людини загинули
Не менш 33 людей загинули під час тюремного бунту у в'язниці Агрікола Монті ді-Кристу в північному бразильському штаті Рорайма.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Міністр юстиції штату Узіел Кастру сказав, що за масовою загибеллю стоїть місцевий наркокартель.
У кількох загиблих були відрізані голови, додав чиновник. На даний момент правоохоронні органи взяли ситуацію під контроль.
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У неділю в столиці сусіднього штату Амазонас Манаусі в ході 17-годинного бунту у в'язниці загинули 60 осіб. Повстання в Манаусі стало найбільшим за кількістю жертв у пенітенціарній системі Бразилії за багато років.
87 ув'язненим вдалося втекти, однак 40 з них вже схоплені і посаджені на колишнє місце, повідомляють місцеві влади.
Бразилія займає четверте місце в світі за кількістю ув'язнених після США, Китаю і Росії. Всього у в'язницях країни знаходяться близько 600 тисяч чоловік. Як стверджують правозахисники, багато в'язниці фактично контролюються злочинними угрупованнями.