Бунт у в'язниці на півночі Бразилії: 33 людини загинули

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Міністр юстиції штату Узіел Кастру сказав, що за масовою загибеллю стоїть місцевий наркокартель.

У кількох загиблих були відрізані голови, додав чиновник. На даний момент правоохоронні органи взяли ситуацію під контроль.

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У неділю в столиці сусіднього штату Амазонас Манаусі в ході 17-годинного бунту у в'язниці загинули 60 осіб. Повстання в Манаусі стало найбільшим за кількістю жертв у пенітенціарній системі Бразилії за багато років.

87 ув'язненим вдалося втекти, однак 40 з них вже схоплені і посаджені на колишнє місце, повідомляють місцеві влади.

Бразилія займає четверте місце в світі за кількістю ув'язнених після США, Китаю і Росії. Всього у в'язницях країни знаходяться близько 600 тисяч чоловік. Як стверджують правозахисники, багато в'язниці фактично контролюються злочинними угрупованнями.