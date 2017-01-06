Стрілянина в аеропорту Флориди: п’ятеро людей загинули, восьмеро поранені (відео)

22:27, 06 січня 2017
Світ
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Чиновники підтвердили загибель 5 осіб після стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл.

Стрілянина у Флориді / NBC News

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє SkyNews.

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«Американські чиновники підтвердили, що п'ять осіб загинули і вісім отримали поранення після стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді», - повідомляє канал у Twitter.

Також стало відомо, що нападник був пасажиром канадського рейсу та перевозив перевірений пістолет.

Як повідомляє "Німецька хвиля", мова йде про 25-річного чоловіка на ім'я Естебан Сантьяго. Інші подробиці не розкриваються.

За словами колишнього секретаря Білого дому Арі Флейшера, який опинився в момент інциденту в аеропорту, спочатку серед пасажирів почалася паніка, яку, однак, швидко вдалося припинити.

Як повідомлялось, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Доступ в аеропорт закритий, пасажири, які очікують рейси, і персонал евакуювали.  Канал NBC повідомляє, що підозрюваний затриманий. SkyNews пише, що стрілок мертвий.

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Теги: #стрілянина#Флорида