Стрілянина в аеропорту Флориди: п’ятеро людей загинули, восьмеро поранені (відео)

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє SkyNews.

Читайте такожВ аеропорту Флориди невідомий влаштував стрілянину: є загиблі та поранені

«Американські чиновники підтвердили, що п'ять осіб загинули і вісім отримали поранення після стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді», - повідомляє канал у Twitter.

U.S. officials have confirmed five people have been killed and eight injured after a shooting at Fort Lauderdale Airport in Florida — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) January 6, 2017

Також стало відомо, що нападник був пасажиром канадського рейсу та перевозив перевірений пістолет.

Як повідомляє "Німецька хвиля", мова йде про 25-річного чоловіка на ім'я Естебан Сантьяго. Інші подробиці не розкриваються.

За словами колишнього секретаря Білого дому Арі Флейшера, який опинився в момент інциденту в аеропорту, спочатку серед пасажирів почалася паніка, яку, однак, швидко вдалося припинити.

A gunman has been shot dead and nine people have been injured at #FortLauderdale Airport, Sky sources say #Floridahttps://t.co/LTdM2X2QhC — Sky News (@SkyNews) January 6, 2017

U.S. officials say the gunman was a passenger on a Canadian flight and was carrying a checked gun — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) January 6, 2017

Як повідомлялось, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Доступ в аеропорт закритий, пасажири, які очікують рейси, і персонал евакуювали. Канал NBC повідомляє, що підозрюваний затриманий. SkyNews пише, що стрілок мертвий.