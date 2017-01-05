У мережі з’явилося відео з місця стрілянини біля ресторану в Стамбулі
02:11, 05 січня 2017Світ
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У мережі оприлюднено відео з місця стрілянини біля одного з ресторанів Стамбула, внаслідок якої постраждали двоє людей.
Стрілянина сталася в одному з ресторанів Стамбула / dailystar.co.uk
Відповідний запис опубліковано каналом CNN Turk.
В анотації до відео повідомляється, що стрілянина сталася в одному з ресторанів у стамбульському районі Фатіх.
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Попередньо встановлено, що двоє осіб було поранено.
Пізніше стало відомо, що до стрілянини можуть бути причетні двоє чоловіків. Правоохоронці розцінюють напад як поодинокий випадок.
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