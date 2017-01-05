У мережі з’явилося відео з місця стрілянини біля ресторану в Стамбулі

Відповідний запис опубліковано каналом CNN Turk.

В анотації до відео повідомляється, що стрілянина сталася в одному з ресторанів у стамбульському районі Фатіх.

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Попередньо встановлено, що двоє осіб було поранено.

Пізніше стало відомо, що до стрілянини можуть бути причетні двоє чоловіків. Правоохоронці розцінюють напад як поодинокий випадок.