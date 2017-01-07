Ізраїль вирішив скоротити фінансування ООН

Ізраїль скоротить цього року свій внесок до ООН на 6 мільйонів доларів, висловлюючи таким чином протест проти резолюції Ради безпеки ООН, яка вимагала від країни припинити поселенську діяльність на палестинських територіях.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Держава Ізраїль прийняла рішення скоротити значну частину нашого щорічного внеску (в ООН), а саме 6 мільйонів доларів", - заявив сьогодні речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Ізраїльський посол при ООН Денні Данон написав у Twitter, що ця сума у 6 мільйонів доларів відповідає тій частині бюджету ООН, "яка йде на фінансування антиізраїльських органів". "Для Ізраїлю неприйнятно фінансувати ці установи", - заявив він.

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Згідно з даними ізраїльських засобів масової інформації, країна щороку сплачує внесок в ООН на загальну суму у приблизно 40 мільйонів доларів. "Антиізраїльським" у країні, зокрема, вважають Відділення ООН з прав палестинців.

Як повідомлялося, у прийнятій 23 грудня 2016 року резолюції Ради безпеки ООН наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання. Резолюцію підтримали 14 з 15 членів Ради безпеки, в тому числі Україна.