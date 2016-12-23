РБ ООН вперше прийняла резолюцію про незаконність ізраїльських поселень, США утрималися

Як передає Центр новин ООН, всупереч очікуванням, США не скористалися правом вето, а лише утрималися.

У нинішній резолюції йдеться про те, що створення Ізраїлем поселень на палестинській території "не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права". Її автори заявляють, що "поселенська діяльність" є однією з головних перешкод на шляху до врегулювання конфлікту на основі принципу співіснування двох держав.

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Члени РБ ООН заявили, що не будуть визнавати ніяких змін кордонів, що існували на момент 4 червня 1967 року, включаючи Східний Єрусалим. Виняток може бути зроблено лише в разі домовленості сторін на цей рахунок.

РБ ООН зажадала, щоб Ізраїль негайно повністю припинив поселенську діяльність і виконував свої юридичні зобов'язання в цьому відношенні. "Рада закликає негайно зробити позитивні кроки для того, щоб звернути назад негативні тенденції на місцях, що ставлять під загрозу можливість врегулювання у відповідності з принципом співіснування двох держав", - сказано в повідомленні.

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Члени РБ ООН також вимагають зробити все можливе для запобігання будь-яких провокацій і актів насильства щодо цивільних осіб, включаючи акти терору.

"До всіх держав звернений заклик проводити розходження між територією Держави Ізраїль і територіями, окупованими з 1967 року", - пише Центр новин ООН.

Члени Ради Безпеки уповноважили Генерального секретаря ООН кожні три місяці доповідати про здійснення прийнятої резолюції.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти.