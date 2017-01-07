Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США
Втім, новообраний президент США Дональд Трамп не вважає, що згадані атаки вплинули на результати виборів.
Дональд Трамп, обраний президент США, визнав факт причетності РФ до кібератак на інфраструктура США, але і не вважає, що згадані атаки вплинули на результати виборів, повідомляє Европейская правда.
Про це йдеться у спеціальній письмовій заяві, поширеній офісом Трампа
"У той час як Росія, Китай, інші країни, груп і люди за межами США, послідовно намагаються зламати кібер-інфраструктури наших державних установ, підприємств та організацій, в тому числі Національного комітету демократів, не було абсолютно ніякого впливу на результат виборів", - заявив він.
Читайте такожПутін допомагав Трампу перемогти на виборах - урядова розвідка США
Ця заява була оприлюднена після двогодинної зустрічі Трампа з представниками трьох американських спецслужб, під час якої Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління та Агентство з національної безпеки представили майбутньому президенту доповідь щодо впливу спецслужб РФ на вибори.
Пізніше було розсекречено та оприлюднено частину звіту з даного питання. У відповідності до цього документу, американські розвідники дійшли згоди, що російське вище керівництво, включно з президентом Путіним, особисто причетно до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США.