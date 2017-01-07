Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США

Дональд Трамп, обраний президент США, визнав факт причетності РФ до кібератак на інфраструктура США, але і не вважає, що згадані атаки вплинули на результати виборів, повідомляє Европейская правда.

Про це йдеться у спеціальній письмовій заяві, поширеній офісом Трампа

"У той час як Росія, Китай, інші країни, груп і люди за межами США, послідовно намагаються зламати кібер-інфраструктури наших державних установ, підприємств та організацій, в тому числі Національного комітету демократів, не було абсолютно ніякого впливу на результат виборів", - заявив він.

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Ця заява була оприлюднена після двогодинної зустрічі Трампа з представниками трьох американських спецслужб, під час якої Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління та Агентство з національної безпеки представили майбутньому президенту доповідь щодо впливу спецслужб РФ на вибори.

Пізніше було розсекречено та оприлюднено частину звіту з даного питання. У відповідності до цього документу, американські розвідники дійшли згоди, що російське вище керівництво, включно з президентом Путіним, особисто причетно до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США.