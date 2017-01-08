Стрілку з Флориди повернули зброю минулого місяця після проходження психобстеження - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

За словами співробітника правоохоронних органів, не можна стверджувати, що стрілянину в Форт-Лордердейлі Сантьяго влаштував з тої ж самої зброї. У поліції також пояснили, що зброю було повернуто, так як на той момент Сантьяго не скоював злочинів.

Агент ФБР Мерлін Рітцман розповів журналістам, що поки немає даних про те, що у Сантьяго були спільники.

Джерело в правоохоронних органах уточнило, що Сантьяго заздалегідь планував напад в аеропорту. За його словами, нападник незадовго до нападу продав машину, а друзі почали помічати зміни в його поведінці.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді ввечері, 6 січня, невідомий відкрив стрілянину. Доступ в аеропорт був закритий, пасажири, які очікують рейси, і персонал були евакуйовані. Пізніше стало відомо про 5 загиблих і 37 поранених.