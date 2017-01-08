Сирійська влада прийняла програму щодо відновлення Алеппо

Про це повідомляє інформаційне агентство SANA.

План передбачає відновлення електропостачання, а також збільшення кількості палива, яке надходить у місто. Владі потрібно оцінити, які зі зруйнованих будівель підлягають відновленню.

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Уряд також створив план для Міністерства освіти. За даними агентства, він передбачає ремонт 50-ти шкіл у східній частині міста протягом шести місяців, а до початку наступного навчального року — відновлення 100 шкіл.

В галузі охорони здоров'я планується відновлення п'яти медичних центрів, двох лікарень. У сфері транспорту — ремонт міжнародного аеропорту Алеппо і залізниці.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня влада Сирії заявила про повний контроль над Алеппо.