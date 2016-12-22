Влада Сирії заявила про повний контроль над Алеппо

Про це заявили урядові війська після завершення евакуації останньої групи цивільних і повстанців, передає Al Jazeera.

"Командування збройних сил оголошує про повернення безпеки в Алеппо після його звільнення від тероризму і терористів, а також після відходу тих, хто там залишався", - йдеться у повідомленні.

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Цю подію вже прокоментував президент Сирії Башар Асад, передає Sky News.

"Це основний крок на шляху до припинення тероризму на всій сирійській території й забезпечення обставин для пошуку рішення й завершення війни" - заявив він.

Як відомо, з 2012 року армія президента Сирії Башара Асада намагається встановити контроль над Алеппо.