Влада Сирії заявила про повний контроль над Алеппо
Сирійське місто Алеппо повністю повернулося під контроль урядових сил.
Про це заявили урядові війська після завершення евакуації останньої групи цивільних і повстанців, передає Al Jazeera.
"Командування збройних сил оголошує про повернення безпеки в Алеппо після його звільнення від тероризму і терористів, а також після відходу тих, хто там залишався", - йдеться у повідомленні.
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Цю подію вже прокоментував президент Сирії Башар Асад, передає Sky News.
"Це основний крок на шляху до припинення тероризму на всій сирійській території й забезпечення обставин для пошуку рішення й завершення війни" - заявив він.
Як відомо, з 2012 року армія президента Сирії Башара Асада намагається встановити контроль над Алеппо.