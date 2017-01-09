Сирійські війська відновили бойові дії неподалік від Дамаска

Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на уряд Сирії, передає Deutsche Welle.

Між тим Сирійський центр моніторингу прав людини заявляє, що бойові дії та авіаудари відновились у долині Ваді Барада.

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Питання забезпечення водою столиці Сирії, за даними ООН, було порушено 22 грудня 2016 року. Долина річки Барада, де знаходяться джерела водопостачання столиці Сирії - Дамаска, контролюється сирійськими повстанцями.

Уряд звинувачує у проблемах з водопостачанням саме їх, однак повстанці стверджують, що водопровід був пошкоджений унаслідок обстрілів з боку урядових військ.

Джерела інформагенції dpa повідомляють, що російська делегація намагалася домовитися про доступ урядових сил до насосних станцій задля їхнього ремонту.