У головному оплоті Асада стався вибух, ЗМІ повідомляють про дитину-смертника в поліцейській дільниці Дамаска

Про це повідомляє SANA.

За даними агентства, теракт могла зробити дитина з замінованим поясом смертника.

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Як повідомляє Reuters, в поліцейській дільниці цього району дійсно стався вибух, є інформація про кількох постраждалих.

У червні в Дамаску сталися два вибухи. В результаті загинули щонайменше 16 людей, ще 46 осіб отримали поранення. Відповідальність за теракт взяв ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ярмарку в Німеччині 12-річний хлопчик намагався підірвати бомбу.