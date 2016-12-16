У головному оплоті Асада стався вибух, ЗМІ повідомляють про дитину-смертника в поліцейській дільниці Дамаска

19:13, 16 грудня 2016
Світ
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У столиці Сирії в поліцейській дільниці в районі Мідан стався вибух.

Сана

Про це повідомляє SANA.

За даними агентства, теракт могла зробити дитина з замінованим поясом смертника.

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Як повідомляє Reuters, в поліцейській дільниці цього району дійсно стався вибух, є інформація про кількох постраждалих.

У червні в Дамаску сталися два вибухи. В результаті загинули щонайменше 16 людей, ще 46 осіб отримали поранення. Відповідальність за теракт взяв ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ярмарку в Німеччині 12-річний хлопчик намагався підірвати бомбу.

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Теги: #Сирія#ІДІЛ#вибух#Дамаск