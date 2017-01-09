Президент Сирії про численні жертви в Алеппо: "така ціна визволення народу"
Президент Сирії Башар Асад дав інтерв'ю французьким засобам масової інформації, в якому заявив, що лояльні йому сили "знаходяться на шляху до перемоги".
Асад говорив із журналістами в Дамаску. Перекладені фрагменти інтерв'ю були надані міжнародним ЗМІ телеканалом RTL, передає Бі-Бі-Сі.
За словами Асада, вирішальним моментом війни стала поразка повстанців при облозі Алеппо.
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Проте, перехід міста під контроль урядових військ не можна розцінювати як остаточну перемогу, вважає сирійський президент.
"Перемога настане тоді, коли будуть знищені усі терористи", - пояснив свою думку Башар Асад в розмові з французькими журналістами.
Відповідаючи на питання про бомбардування Алеппо, які призвели до численних жертв серед мирного населення, президент Сирії зауважив, що "така ціна визволення народу".
Повна версія інтерв'ю Башара Асада з'явиться в понеділок в ефірі телеканалів France Info, LCP і RTL.