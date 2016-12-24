Під Алеппо вперше з початку евакуації поновилися авіаудари по позиціях повстанців – правозахисники
08:39, 24 грудня 2016Світ
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Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що у п’ятницю, вперше з моменту початку евакуації повстанців і мирних жителів з Алеппо, поновилися повітряні удари в утримуваних повстанцями районах сільської місцевості недалеко від міста.
В околицях Алеппо поновилися авіаудари по позиціях повстанців / Скріншот
Про це пише Reuters.
Удари прийшлися на захід, на північний захід і на південь від Алеппо, яке сирійський уряд відбив у повстанців.
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Сирійський центр поки що не має ніякої інформації про жертви.
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня уряд Сирії заявив про повне відновлення контролю над Алеппо, звідки повстанці, що утримували місто протягом більш як чотирьох років, вимушені були вийти у суміжні із містом райони, які досі знаходяться під контролем опозиції.
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