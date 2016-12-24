Під Алеппо вперше з початку евакуації поновилися авіаудари по позиціях повстанців – правозахисники

Про це пише Reuters.

Удари прийшлися на захід, на північний захід і на південь від Алеппо, яке сирійський уряд відбив у повстанців.

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Сирійський центр поки що не має ніякої інформації про жертви.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня уряд Сирії заявив про повне відновлення контролю над Алеппо, звідки повстанці, що утримували місто протягом більш як чотирьох років, вимушені були вийти у суміжні із містом райони, які досі знаходяться під контролем опозиції.