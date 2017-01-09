ЗМІ: помер син екс-президента Польщі Пшемислав Валенса

Про це пише Бі-Бі-Сі з посиланням на польські ЗМІ.

Агентство ПАП повідомляє, що тіло 43-річного Валенси виявив один із членів його родини.

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Як передає радіостанція RMF, судмедексперти попередньо виключили причетність до смерті чоловіка третіх осіб, оскільки на його тілі не було виявлено ніяких підозрілих слідів.

Агентство Associated Press нагадує, що у колишнього президента Польщі Леха Валенси і його дружини Данути вісім дітей - четверо синів і чотири доньки.

Gazeta Wyborcza пише, що Пшемислав був третьою дитиною в сім'ї. В молодості він мав проблеми з алкоголем і не раз затримувався за водіння в нетверезому вигляді.