ЗМІ: помер син екс-президента Польщі Пшемислав Валенса
04:28, 09 січня 2017Світ
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У своїй квартирі в Гданську знайдений мертвим Пшемислав Валенса - син колишнього президента Польщі Леха Валенси.
Помер син екс-президента Польщі Пшемислав Валенса / flickr.com/photos/lplewnia
Про це пише Бі-Бі-Сі з посиланням на польські ЗМІ.
Агентство ПАП повідомляє, що тіло 43-річного Валенси виявив один із членів його родини.
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Як передає радіостанція RMF, судмедексперти попередньо виключили причетність до смерті чоловіка третіх осіб, оскільки на його тілі не було виявлено ніяких підозрілих слідів.
Агентство Associated Press нагадує, що у колишнього президента Польщі Леха Валенси і його дружини Данути вісім дітей - четверо синів і чотири доньки.
Gazeta Wyborcza пише, що Пшемислав був третьою дитиною в сім'ї. В молодості він мав проблеми з алкоголем і не раз затримувався за водіння в нетверезому вигляді.
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