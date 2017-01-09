Трамп має намір істотно збільшити потужність американського флоту – АР

За даними Associated Press, мова йде про збільшення кількості кораблів ВМФ США до 355. Ця цифра перевищує ту, яку Трамп називав перед виборами.

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Крім цього, розширення припускає придбання ще одного авіаносця, 16 підводних човнів і великих надводних кораблів і будівництво ще 18 атомних ударних підводних човнів.

Згідно з повідомленням, суднобудівникам подобається ідея, проте виникає питання фінансування.

За словами військово-морського аналітика, для такого розширення потрібно до $ 5,5 млрд.