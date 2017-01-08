У Трампа допустили можливі заходи проти Росії через кібератаки

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News у неділю, 8 січня, передає Deutsche Welle.

Разом з тим, підкреслив Прібус, самі демократи дозволили зламати свою переписку "іноземній структурі", що і призвело до витоку даних.

За його словами, майбутній глава Білого дому згоден з висновками американського розвідувального співтовариства про те, що Москва займалася кібератаками, спрямованими на зрив виборів у США.

Обраний президент, заявив він, планує доручити спецслужбам підготувати рекомендації з приводу того, що повинно бути зроблено. В залежності від цих рекомендацій можуть бути вжиті заходи.

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Прібус також зазначив, що Росія і Китай протягом багатьох років намагаються вплинути на вибори за межами своїх кордонів.

Як повідомляв УНІАН, розвідка США опублікувала доповідь про втручання Росії у вибори в США

У доповіді вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.

Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.