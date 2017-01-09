Асад заявив про готовність до переговорів із опозицією "без обмежень"

Що стосується його власної позиції, то вона, за словами президента Асада, пов'язана із конституцією країни, передає ВВС Україна.

"Звісно, ми готові, і ми оголосили, що наша делегація готова їхати на конференцію, коли буде визначена її дата. Ми готові обговорювати усі питання, обмежень немає", - заявив Асад в інтерв'ю французьким журналістам, текст якого публікує у понеділок сирійська державна інформаційна агенція САНА.

Згідно з інформацією турецької влади, мирна конференція з сирійського питання, у підготовці якої беруть участь Туреччина і Росія, має відбутися в Астані 23 січня. Сам Асад не назвав точної дати проведення зустрічі.

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Відповідаючи на запитання про те, чи буде готова сирійська урядова делегація обговорювати його перебування на посаді президента, Асад відзначив, що це питання тісно пов'язане із конституцією країни.

"Якщо вони захочуть обговорити це питання, вони повинні будуть обговорити конституцію, а вона не належить уряду чи президенту, чи опозиції. Вона має належати сирійському народу, тому для будь-яких конституційних змін потрібен референдум", - заявив Башар Асад.

При цьому він підкреслив, що не знає, хто представлятиме на переговорах в Астані сирійську опозицію, і це, за його словами, є "головним питанням" напередодні зустрічі.

Президент Асад також заявив, що віддані йому сили "є на шляху до перемоги", оскільки вирішальним моментом сирійської війни стала поразка повстанців при облозі Алеппо.

Водночас відповідаючи на запитання французьких журналістів про численні жертви серед мирного населення під час бомбардувань Алеппо, Башар Асад сказав, що "такою є ціна визволення народу".