У Єгипті унаслідок атаки на блокпост загинули 10 осіб

У результаті нападу загинули, щонайменше, дев'ятеро єгипетських поліцейських і один мирний житель, більш як 20 осіб дістали поранення. Крім того, вбито п'ятьох нападників, передає DW.

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Зазначається, що спочатку смертник направив до КПП вантажівку, начинену вибухівкою, але співробітникам сил безпеки вдалося прицільним вогнем підірвати бомбу до того, як автомобіль досяг блокпоста. Після цього бойовики почали обстрілювати дільницю з гранатометів.

За даними МВС Єгипту, нападників було близько двадцяти. Відповідальність за напад поки що не взяло на себе жодне з екстремістських угруповань.