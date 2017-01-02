Теракт у Багдаді: ІДІЛ взяла відповідальність за вибух, внаслідок якого загинули 35 людей (відео)
14:58, 02 січня 2017Світ
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Нещодавно стало відомо, що кількіть жертв внаслідок атаки збільшилась.
Вибух замінованого авто в Багдаді / REUTERS
Екстремістське угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за кривавий теракт, який сьогодні стався у Багдаді, передає Reuters.
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Зазначається, що кількість жертв внаслідок потужного вибуху зросла до 35 людей.
Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що загинули щонайменше 32 особи і десятки отримали поранення.
Вибух у Багдаді стався на жвавій площі в районі Садр, що в передмісті Багдада.
На фотографіях, розміщених в соціальних медіа незабаром після того, як стався вибух, видно величезний стовп чорного диму, що здіймається в небо і серйозно травмованих людей, яких евакуйовують.
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