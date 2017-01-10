Процес розлучення Пітта і Джолі проведе приватний суддя

У спільній заяві Пітт і Джолі зазначають, що вони мають намір тримати всі документи і процедури в таємниці від публіки, щоб захистити права своїх дітей та сім'ї на приватне життя, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Інститут приватних суддів стає все більш популярним в США. Це дозволяє значно скоротити судовий процес і уникнути публічності.

Читайте такожПоліція відкрила справу проти Бреда Пітта - ЗМІ

Актори одружилися у 2014 році. До цього вони були разом близько 10 років. У Джолі та Пітта шестеро спільних дітей, троє з яких - прийомні.

Анджеліна Джолі подала на розлучення через непримиренні розбіжності в сім'ї у вересні минулого року.

У листопаді голлівудські зірки уклали угоду з приводу місця проживання своїх дітей. Згідно з договором, всі діти залишаються жити разом з матір'ю, а Пітт буде продовжувати здійснювати "терапевтичні візити" до них.

Як повідомляв УНІАН, Пітта дуже засмутило рішення Джолі розірвати шлюб.