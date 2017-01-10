Українка за походженням очолить МЗС Канади

Про це повідомляє сайт канадського телеканалу CBC News.

Фріленд стане новою очільницею канадського МЗС в результаті рішення прем'єр-міністра від Ліберальної партії Джастіна Трюдо змінити склад свого уряду.

На цій посаді вона замінить Стефана Діона, який залишить велику політику, щоб обійняти дипломатичну посаду.

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За даними телеканалу, новим міністром міжнародної торгівлі стане Франсуа-Філліп Шампань.

Фріленд має українське походження. Вона народилася у 1968 році. Навчалася в університетах Гарварда та Оксфорда. Працювала журналістом та займала різні редакторські посади у виданнях Financial Times, Globe and Mail та Thomson Reuters.