Як і Меркель з Олландом, прем'єр Канади Трюдо не братиме участі у форумі в Давосі - ЗМІ

12:04, 08 січня 2017
Світ
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), який відбудеться 17-20 січня.

Джастін Трюдо / REUTERS

Про це повідомляє канадська газета National Post.

«Прем'єр-міністр Джастін Трюдо скасував свої плани щодо участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі», - повідомило видання.

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Як відзначається в National Post, замість участі у ВЕФ Трюдо здійснить робочу поїздку Канадою, аби «залишатися на зв'язку» зі співвітчизниками.

За даними видання, в Давос поїдуть міністри канадського уряду.

Як повідомляв УНІАН, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд цього року не братимуть участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Разом з тим у цьому році форум вперше відвідає глава КНР, генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін. Загалом у Давосі очікують понад 50 глав держав та урядів, а також керівників провідних міжнародних корпорацій.

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