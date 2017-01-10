Світовому порядку, що ґрунтується на правилах, загрожує серйозна небезпека - генсекретар ООН

Про це він сказав під час дебатів у Раді безпеки ООН з питання запобігання конфліктам та підтримання миру.

Він зазначив, що вперше бере участь у роботі Ради безпеки ООН як генеральний секретар.

«ООН було створено для того, щоб запобігати війні шляхом формування міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, але сьогодні цьому порядку загрожує серйозна небезпека. Мільйони людей, які опинилися в ситуації кризи, розраховують на Раду безпеки, чекають від неї збереження стабільності і захисту», - заявив він.

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«Проте величезні людські та економічні витрати при конфліктах у всьому світі свідчать, наскільки складним і непростим є це завдання. Тим не менш, ми витрачаємо дедалі грошей і ресурсів на врегулювання криз, а не на їх запобігання. Люди і держави платять за них занадто високу ціну, і нам потрібен абсолютно новий підхід», - наголосив Гутерріш.

На думку генсекретаря ООН, більша частина сьогоднішніх конфліктів у світі залишаються внутрішніми, навіть якщо вони стрімко набувають регіонального і транснаціонального забарвлення.

Він зазначив, що конфлікти посилюються зміною клімату і зростанням населення, глобалізацією злочинності і тероризмом.

«Причини криз залишаються глибоко взаємопов'язаними, але при цьому відповідь ООН залишається фрагментованою. Взаємопов'язаний характер криз вимагає від нас об'єднати наші зусилля щодо миру і безпеки зі стійким розвитком і дотриманням прав людини не тільки на словах, а й на ділі», - наголосив Гуттеріш.