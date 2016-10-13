В ООН обрали нового генсека

Про це затвердження Гутерриша наступним генсекретарем шляхом акламації (схвалення резолюції) оголосив голова 71-ї сесії Генасаблеї ООН Пітер Томсон.

"Його відданість ідеям і загальним цінностям Організації Об'єднаних Націй не викликає сумнівів. Я переконаний, що пан Гутерриш служитиме світовій спільноті із завзятістю як моральний авторитет і буде голосом нашої колективної свідомості та людяності впродовж свого терміну", - сказав Томсон після оголошення затвердження нової кандидатури генсека ООН.

Також він повідомив, що Гутерриш прийняв його запрошення для зустрічі з Генасамблеєю 19 жовтня, щоб розпочати проведення діалогу стосовно критично важливих пріорітететів і поточних питань, які з'являються перед ООН.

Голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко у Twitter побажав Гутерришу найкращих успіхів у вирішенні численних проблем.

Як повідомляв УНІАН, Гутерріш народився в 1949 році в Лісабоні. Він вивчав інженерну справу і фізику у Вищому технічному інституті, а також працював викладачем у виші. У 1974 році Гутерриш вступив до Соціалістичної партії. У 1995 році, через три роки після обрання на посаду генерального секретаря соціалістів, він став прем'єр-міністром Португалії. З червня 2005 по грудень 2015 року обіймав посаду верховного комісара ООН у справах біженців.

Його попередник Пан Гі Мун з Південної Кореї є восьмим генеральним секретарем ООН.

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Пан Гі Мун змінив на цій посаді Кофі Аннана з Гани. До Кофі Аннана цей пост займали: Бутрос Бутрос-Галі (1992-1996), Хав'єр Перес де Куельяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) і Трюгве Лі (1946-1952). За всю історію ООН Секретаріат очолювали три представники Західної Європи, два представники Африки і від Азії і один від Латинської Америки.