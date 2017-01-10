У Німеччині запровадять жорсткі заходи проти потенційно небезпечних осіб

Про це на зустрічі у Берліні у вівторок, 10 січня, домовилися міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр та міністр юстиції Гайко Маас, як повідомляє DW.

Міністри представляють різні партії урядової коаліції - християнських демократів та соціал-демократів відповідно.

Очікується, що Бундестаг схвалить проект міністрів упродовж кількох тижнів. За ним пропонується обмежувати свободу осіб, які становлять "загрозу громадській безпеці", аж до їх депортації. Крім того, потенційним зловмисникам зможуть чіпляти електронні браслети стеження.

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Планується також пришвидшення процесів депортації, зокрема, завдяки новим угодам про реадмісію із Алжиром та Марокко, передає агенція dpa.

Міністри визнали, що посилити заходи безпеки складно без обмеження прав і свобод громадян. Утім, додав Маас, верховенство права - краща відповідь теророві. Відповідні зміни у законодавство внесуть також на рівні земель.

Аніса Амрі, який вчинив теракт на різдвяному ярмарку в Берліні 19 грудня, німецькі правоохоронні органи визнали "потенційно небезпечною особою", він мав залишити Німеччину. Однак депортувати його не могли через бюрократичні перешкоди - відсутність документів з його країни походження, Тунісу.