Генсек ООН закликає змінити підхід до підтримання миру і безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час дебатів у Раді безпеки ООН із запобігання конфліктам і підтримки миру.

«Основне завдання на сьогодні полягає в тому, щоб внести необхідні поправки в нашу культуру, стратегію, структури та операції. Ми маємо провести реконфігурацію нашого підходу до миру і безпеки», - заявив він.

За його словами, впродовж десятиліть підхід Радбезу ООН характеризувався реагуванням на конфлікти.

«В майбутньому ми маємо більш активно запобігати їм і займатися збереженням миру. Я почав реформи для того, щоб цього досягти», - заявив він.

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«Я приступив до зміни процесу ухвалення рішення в секретаріаті, створено новий виконавчий комітет, який підвищить наш потенціал всіх компонентів ООН у рамках нового бачення. Я призначив спеціального радника з політичних питань: його головне завдання полягає в тому, щоб вивчити потенціал ООН у сфері запобігання і створити комплексний підхід для раннього оповіщення і ухвалення дій», - відзначив Гутерріш.

«Це дозволить нам пов'язати реформу архітектури миру і безпеки з реформою системи розвитку ООН. При цьому ми будемо поважати конкретну сферу Ради безпеки і Генеральної асамблеї», - сказав генсек ООН.