Керрі про санкції проти Росії: є ціна, яку вона заплатить за все

Державний секретар США Джон Керрі прокоментував значення санкцій, накладених на Росію, на конференції «Роль США у світі», що проходила у вівторок, 10 січня, у Вашингтоні, пише Голос Америки.

Посадовці та експерти обговорюють у ходії події проблеми переходу влади від Барака Обами до новообраного президента Дональда Трампа, зовнішню політику, історичне значення минулих та сучасних подій.

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«Росія увійшла в Грузію, Південну Осетію та Абхазію, і нічого не було зроблено – жодних санкцій, нічого, – підкреслив Керрі. – Тоді ми прийшли [до влади]. І коли Росія втрутилася в Україну, ми переконали Європу і наклали санкції. Ці санкції неабияк вдарили по Росії і дали чітко зрозуміти, що є ціна, яку вона заплатить за все це. І, всупереч інстинктам багатьох у Європі, тих, хто хотів позбутися санкцій, нам вдавалося безперервно розгортати і утримувати їх, добиваючись виконання Мінських угод».

Керрі також наголосив на небезпеці авторитарного популізму.

«Одна з найбільших проблем, з якою зараз стикаємося – не тільки в Америці, але у кожній країні світу – це те, що ми живемо в не підтвердженому фактами політичному середовищі. Кожній країні краще зупинитися і почати турбуватися про авторитарний популізм».