Держдеп США звернувся до Росії з приводу домовленості щодо "режиму тиші" на Донбасі

Про це йдеться у заяві речника Джона Кірбі, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту.

"Сполучені Штати вітають заяву Тристоронньої контактної групи про домовленість щодо режиму припинення вогню на сході України у свята, що повинно розпочатися у Різдвяну ніч опівночі (з 00:00 24 грудня - УНІАН)", - сказав Кірбі.

"Ми сподіваємося, що режим припинення вогню ознаменує початок стійкої тиші на лінії зіткнення, щоб дозволити українцям з обох сторін цієї лінії жити у мирі і безпеці", - наголосив речник Держдепартаменту.

При цьому він нагадав про нещодавню заяву, що у Сполучених Штатах "глибоко стурбовані останнім сплеском насильства на сході України, під час якого об'єднані російсько-сепаратистські сили здійснювали щоденні напади на українські позиції, використовуючи важке озброєння, яке заборонене Мінськими угодами".

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"Знову ж таки, ми наполегливо закликаємо Росію використати її вплив на сепаратистів, щоб зменшити рівень насильства, як це вже здійснювалось багато разів у минулому, а також дозволити у доступі спостерігачам ОБСЄ", - наголосив Кірбі.

У цьому зв'язку він зазначив, що це повинно полегшити гуманітарні страждання на сході України і створити простір для досягнення подальшого прогресу у виконанні Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловлюють прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.