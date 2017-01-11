Опубліковано доповідь про російський компромат на Трампа, він вже відреагував

Документ, як стверджується, був підготовлений неназваним колишнім співробітником британської розвідки, передає Медуза.

Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. Зокрема, як стверджується, що російські спецслужби прослуховували номер у готелі Ritz Carlton, куди Трамп запрошував повій.

Buzzfeed зазначає, що ця доповідь кілька місяців обговорювалася в середовищі журналістів, парламентарів та представників розвідки. Кореспонденти видання намагалися перевірити факти, що містяться в документі, але не змогли підтвердити або спростувати їх.

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При цьому в документі є неточності, які Buzzfeed називає «явними помилками». Так, автор кілька разів припустився помилки в назві «Альфа-Груп» і називає підмосковну Барвіху місцем, де живуть виключно представники вищих гілок російської влади та їхні наближені.

У свою чергу Трамп назвав доповідь неправдивою, а її публікацію — «політичним полюванням на відьом».

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Радник обраного президента Келліенн Конвей також заявила, що їй нічого не відомо про те, що представники американської розвідки доповідали Трампу про компромат, що міститься в документі.

Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленої американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, яка компрометує обраного президента США.