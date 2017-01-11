Доповідь розвідки США про кібератаки містить інформацію про наявність у Росії компромату на Трампа - CNN

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на кілька джерел, знайомих із змістом брифінгів, передає РБК.

За даними співрозмовників телеканалу, ця інформація була представлена в документі на двох сторінках, доданому до звіту про втручання Росії у вибори в США.

Читайте також"Путіну не потрібна велич Америки": 17 європейських лідерів застерегли Трампа від дружби з Кремлем

Інформація про наявність компромату на Трампа, за даними телеканалу, була отримана від колишнього співробітника британської розвідки, якого американські спецслужби вважають надійним джерелом. Той, у свою чергу, отримав цю інформацію від російських джерел, зазначає телеканал.

В даний час, за даними CNN, ФБР перевіряє достовірність цих тверджень.

За інформацією джерел, рішення розвідки включити цю інформацію в доповідь, мало продемонструвати, що в Росії була «інформація, потенційно небезпечна для обох політичних партій, але вона випустила тільки ту, що заподіяла шкоду Хілларі Клінтон і демократам».

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у виборах президента Сполучених Штатів.

У доповіді вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.