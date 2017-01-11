Експерт озвучив прогноз щодо виведення російських військ із Сирії

Таку думку він висловив у коментарі "Апострофу".

"Ніякого виведення не буде. Є тактичні рішення, які були неминучі: "Кузнєцов" точно повинен був "піти додому до лютого, що б там не трапилося, тому що у нього вже ресурс був вичерпаний повністю", - говорить експерт.

При цьому Фельгенгауер наголосив, що в розгортанні авіаносця не було сенсу, як і в поході до сирійських берегів крейсера "Петро Великий": "Це просто була піар-акція, яка, правда, вийшла боком, бо втратили два літаки".

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Також він припустив, що РФ може відкликати частину ударної авіагрупи. Правда, причиною експерт називає не перемир'я, а період зимових пилових бур, який настав у Сирії. За його словами, під час цього періоду техніка сильно страждає, бо її немає сенсу тримати там.

"Для того, щоб Росія пішла із Сирії, має щось серйозне статися: зміна режиму, наприклад, або дуже серйозна військова поразка", – наголосив Фельгенгауер.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Путін погодився з пропозицією російського Міноборони скоротити військову присутність РФ в Сирії.