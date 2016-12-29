Росія скоротить військову присутність у Сирії
13:49, 29 грудня 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією Міноборони скоротити військову присутність РФ у Сирії.
РФ вирішила скоротити військову присутність у Сирії / REUTERS
Про це він заявив на зустрічі з главами Міноборони і МЗС Росії Сергієм Шойгу і Сергієм Лавровим, передає ТАСС.
"Згоден з пропозицією Міністерства оборони щодо скорочення нашої присутності у Сирійській Республіці, військової", - повідомив Путін.
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Глава РФ додав, що буде "продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом".
"Безумовно, будемо виконувати домовленості, які були досягнуті, в тому числі з розвитку пункту базування російських збройних сил у Тартусі і на аеродромі Хмеймім", - зазначив він.
Раніше Путін заявив, що досягнуто домовленостей про припинення вогню в Сирії і готовності розпочати мирні переговори.
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