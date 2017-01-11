Росія у інформаційній війні проти Швеції поширювала вигадані новини – шведські експерти

Про це пише The Guardian.

Шведський інститут з міжнародних відносин констатував в комплексному дослідженні, що Швеція є об'єктом "широкого спектра активних заходів", спрямованих на "ускладнення її здатності генерувати суспільну підтримку в проведенні своєї політики".

Дослідження показало, що Росія поширювала звіти, що вводять в оману аудиторію.

В інформаційній війні РФ проти Швеції використовувались підроблені документи і вироблялись готові новини, які з'явилися в шведських ЗМІ і були згодом підхоплені російським сайтом «Супутник» і "іншими джерелами російської публічної дипломатії" і мовлення для міжнародної аудиторії.

У доповіді визнається, що було неможливо для дослідників точно встановити, де і як фейки та підроблені розповіді були зібрані, але підкреслюється, що вони відповідають стратегічним цілям Росії.

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Основною метою Москви було «зберегти геостратегічний статус-кво» за рахунок мінімізації ролі НАТО в Балтійському регіоні і утримання Швеції від міжнародного військового союзу, йдеться в дослідженні.

"Ми вважаємо, що це демонструє намір впливати на прийняття рішень", – заявив в інтерв'ю газеті Dagens Nyheter Мартін Краг, один з авторів доповіді.

Дослідження виявило 26 фальшивок, які спливли в Швеції в період між кінцем 2014 року і до середини 2016 року. Найперші з'явилися на "незрозумілих сайтах Росії і / або шведською мовою". Деякі з них подаються нібито від імені шведських осіб, які приймають рішення, для збільшення враження автентичності, додав він.

Згідно із доповіддю, десять фейків були пов'язані безпосередньо зі шведськими справами, три з яких були розглянуті докладно. Одна з підробок була в якості листа в лютому 2015 року нібито від міністра оборони Швеції головному директору виробника озброєнь BAE Systems Bofors, в якому йшлося про продаж зброї Україні.

Інший фейк створено нібито від імені головного міжнародного прокурора Швеції, який начебто відкинув неіснуючий запит від України у справі проти шведського громадянина, обвинуваченого в скоєнні військових злочинів.

Третій фейк – детально підроблена змова між Швецією і НАТО таємно відправляти зброю «Ісламській державі» через територію Туреччини.

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В дослідженні йдеться, що фальшивки містять достатню кількість фактичних і інших помилок, що дозволяють владі оголосити їх підробками, але, як зазначає видання, вони вже були широко поширені в соцмережах, на шведських і російських веб-сайтах, а в одному випадку, у засобах масової інформації.

Також у доповіді зазначається, що однією зі складових інформаційної війни проти Швеції є «армія тролів», що орієнтується на журналістів і вчених.

Інший з авторів доповіді Себастьян Асберг сказав Радіо Швеції, що ключовим інструментом Росії була шведськомовна версія російського державного сайту новин «Супутник», який опублікував 4000 історій в період між 2015 і весною 2016 року, коли він був закритий.

Переважна більшість таких «новин» потрапили в такі категорії, як "криза на Заході", "позитивний образ Росії", "західна агресія", "міжнародна симпатії до Росії", "невдачі західної політики" та "підрозділи в західному альянсі", йдеться в доповіді.

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Багато з фейків вкрай негативно змальовували НАТО та Європейський Союз, сказав Асберг, додавши, що неправдива інформація пробилася і в парламентські дебати.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен повідомив на національній конференції оборони на цьому тижні, що він "не може виключити", що Росія намагатиметься вплинути на наступні вибори в країні, які відбудуться в 2018 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, Швеція переглядає свої системи зв'язку для екстрених служб і служб безпеки через напруженість в Балтійському регіоні, посилену діями Росії в Україні.