Швеція переглядає системи екстреного зв’язку через напруженість у відносинах з РФ – Reuters

Про це розповів Reuters міністр оборони Швеції Пітер Хульквіст.

Уряд скасував аукціон частот для операторів зв'язку в останню хвилину в кінці жовтня, заявивши, що смугу частот, можливо, доведеться використовувати для служб громадської безпеки.

Смуга 700 МГц раніше використовувалась для телевізійних передач, але була очищена для використання телекомунікаційними фірмами з метою забезпечення кращого мобільного зв'язку в сільській місцевості Швеції.

Хульквіст назвав збільшення числа військових навчань і операцій розвідки в регіоні, а також анексію Криму Росією і конфлікт на сході України причинами збільшення потреби в більш якісних і безпечних системах зв'язку.

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"Цілком очевидно, що ситуація в області безпеки змінилася в гіршу сторону", – сказав він в телефонному інтерв'ю.

"Ми повинні забезпечити, щоб оператори, які беруть участь в громадській безпеці та охороні здоров'я мали можливість спілкуватися і обмінюватися інформацією в ефективний і безпечний спосіб", – додав міністр оборони Швеції.

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