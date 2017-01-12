Брейвік, який убив 77 осіб, поскаржився на ізоляцію в тюрмі: "Став ще більш радикальним"

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що Брейвік під час судових слухань не висловив ніякого каяття за скоєне.

"Останні п'ять років я був повністю ізольований... Я сидів у камері 23 години в день протягом майже 6 років. Унаслідок я ставав ще більш дивним", - сказав він.

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"Я став більш радикальним, перебуваючи у в'язниці", - додав Брейвік.

Незважаючи на нацистське привітання, яке він зробив на початку засідання суду, Брейвік заявив, що він зараз прихильний до демократії та мирного шляху.

Як відомо, норвезький суд розпочав розгляд апеляції уряду на попереднє судове рішення про те, що були порушені права вбивці Андерса Брейвіка, коли його помістили в одиночну камеру і обмежили його пересування.

У 2011 році Брейвік був визнаний винним у вбивстві 77 осіб. Його засудили до 21 року ув'язнення за організацію вибуху в Осло і нападі на молодіжний табір.