Конституційна реформа у Туреччині: парламент схвалив розширення повноважень президента

У Великих національних зборах Туреччини схвалили ключові пункти конституційної реформи. У ніч на п'ятницю, 13 січня, за статті 7 та 8 запропонованого пакета проголосували 340 парламентів з 550, передає Deutsche Welle.

Для ухвалення цього рішення правлячій Партії справедливості та розвитку (AKP), що має 316 мандатів у парламенті, знадобилась підтримка з боку націоналістичної партії MHP, яка раніше висловила готовність співпрацювати з провладними депутатами в питанні змін до конституції.

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Схвалені поправки до основного закону істотно розширюють повноваження президента, у тому числі й надають йому право призначати та звільняти міністрів. Він також отримує можливість не припиняти членство в партії попри свою посаду.

Як повідомлялося, турецькі парламентарі під час дебатів мають окремо голосувати за кожну статтю з 18-ти статей реформи. Очікується, що на два етапи дебатів та голосування піде не менше двох тижнів. Наприкінці заплановане остаточне голосування за весь пакет запропонованої реформи. Однак, для того, щоб це сталося, потрібно, щоб за кожну окрему статтю проголосувало мінімум три п'ятих парламентарів, тобто 330 з 550-ти. Така сама кількість для ухвалення реформи потрібна й для загального пакета статей. Конституційні зміни після схвалення їх парламентом мають бути винесені на референдум.

Нагадаємо, планується, що серед іншого реформа збільшить кількість депутатів у парламенті з 550 до 600 і знизить вік, з якого можна обиратися депутатом - з 25 до 18 років.

Критики запропонованої реформи стверджують, що вона є частиною плану президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із запровадження одноосібної влади. Прихильники реформи стверджують, що вона створить в Туреччині систему, подібну до французької або американської.

За нинішніми положеннями конституції Туреччина є парламентсько-президентською республікою. Однак з часу запровадження у країні надзвичайного стану після невдалого перевороту у липні 2016 року Ердоган отримав розширення повноважень через ухвалення декретів.