У Туреччині заарештовано господаря їдальні: заявив, що ніколи в житті не заварить чай для Ердогана

Про це повідомляє Русская служба BBC.

За даними слідства, Шенол Буран публічно заявив, що він ніколи в житті не заварить чай для президента Ердогана.

Адвокат Бурана стверджує, що його слова не потрібно розцінювати як образу.

Кримінальний кодекс Туреччини передбачає термін ув'язнення до чотирьох років за образу глави держави.У листопаді 10 редакторів та інших журналістів Cumhuriyet були заарештовані. Їх звинувачують у тому, що вони підтримували курдських сепаратистів, а також осіб, причетних до липневої спроби державного перевороту в Туреччині.

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Головний редактор газети в цьому році виїхав до Німеччини, побоюючись кримінального переслідування.

Опоненти турецького президента звинувачують його у придушенні свободи слова в країні після липневих подій.

Прихильники Ердогана називають його сильним лідером.