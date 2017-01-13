У ЮНІСЕФ констатували збільшення кількості неповнолітніх біженців у два рази

Про це повідомляє DW, посилаючись на статистика Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

За даними представництва ЮНІСЕФ у Німеччині, у 2016 році серед тих мігрантів, які Середземним морем дістались узбережжя Італії, було 25800 неповнолітніх. Це число більше ніж вдвічі перевищує показник 2015 року, коли нарахували 12360 підлітків серед біженців та мігрантів, які прибули до Італії, передає інформагенція epd.

Читайте такожУгорщина достроково закрила головний табір для нелегальних мігрантів

Зазначається, що 98 % неповнолітніх, які упродовж 2016 року дістались морем Італії, зробили це без супроводу дорослих.

"Зростання чисельності дітей - особливо вразливої групи, - які ризикують життям, щоб добратися до Європи, демонструє тривожну тенденцію", - заявив координатор ЮНІСЕФ з надання допомоги під час кризи біженців у Європі Лучіо Меландрі, цитує epd.

Більшість підлітків, які торік прибули до Італії, вихідці з Еритреї, Єгипту, Гамбії та Нігерії. Переважно це юнаки у віці 15-17 років, зазначається у повідомленні.