У Німеччині констатували триразове зростання кількості біженців із Туреччини
У 2016 році кількість громадян Туреччини, які шукають притулку в Німеччині, зросла втричі порівняно з попереднім роком.
Про це повідомляє DW, посилаючись на Spiegel-Online.
Лише з січня по листопад 2016 року було зареєстровано 5166 запитів від претендентів на отримання статусу біженця. У всьому 2015 році таких запитів від громадян Туреччини було всього 1767.
Уряд ФРН не пов'язує стрімке зростання запитів із масовими звільненнями і переслідуваннями опозиції після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині влітку 2016 року.
"Уряд Німеччини не займається домислами з приводу можливих причин зростання цих показників", - йдеться в заяві німецьких властей.
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Близько 80 % шукачів притулку з Туреччини - курди. Анкара веде "безжальну війну проти курдського населення", - заявила представник Лівої партії Улла Йелпке (Ulla Jelpke).
"Туреччина - все, що завгодно, тільки не безпечна країна і не те місце, де біженці зможуть знайти надійний притулок", - заявила політик.
У листопаді німецькі власті заявили, що готовінадати притулок політичним опозиціонерам в Туреччині.
"Німеччина - відкрита країна світу, і вона відкрита для всіх жертв політичних переслідувань", - зазначив державний міністр при МЗС ФРН Міхаель Рот (Michael Roth) в інтерв'ю газеті Die Welt.
Право на політичний притулок, за словами політика, поширюється не тільки на журналістів.
"Всі критики турецького режиму повинні знати, що уряд Німеччини солідарний з ними", - підкреслив Рот. В даний час існують різні програми прийому турецьких вчених і журналістів, додав він.